Dufry : Vers un retrait de Hudson du NYSE

(CercleFinance.com) - Dufry annonce un accord définitif par lequel il acquerrait l'ensemble des intérêts au capital de Hudson qu'il ne détient pas encore, à un prix de 7,70 dollars par action Hudson de classe A, transaction qui serait suivie d'une radiation de ces titres du NYSE.



'Ce retrait de la cote s'inscrit dans la réorganisation actuelle de Dufry et est destiné à simplifier encore sa structure d'entreprise ainsi qu'à adapter ses activités au nouvel environnement professionnel', explique le spécialiste des boutiques en zones détaxées.



'Dufry s'attend à réaliser des économies de coûts annuelles d'au moins 20 millions de francs suisses, renforçant ainsi son ensemble complet de mesures d'économies de coûts déjà annoncées, et à améliorer son cash-flow à l'avenir', poursuit le groupe suisse.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.