Dufry : S&P Global Ratings relève sa note de crédit

(CercleFinance.com) - Le distributeur en zones de transit Dufry indique que S&P Global Ratings a relevé sa note de crédit à 'BB-' avec une surveillance (CreditWatch) 'positive', à la suite de la publication de ses résultats 2022 et de la clôture réussie du rapprochement avec Autogrill.



L'agence souligne la bonne performance commerciale de Dufry grâce à la reprise du transport aérien, sa solide position de liquidité et la saine logique de la fusion avec Autogrill, dont elle espère qu'elle améliorera les économies d'échelle et la diversification du groupe.



S&P ajoute que le placement de CreditWatch indique que d'autres actions de notation pourraient à nouveau être possibles après la réalisation de l'offre publique d'achat obligatoire sur Autogrill et avec la structure de capital finale en place.



