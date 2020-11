Dufry : Prolonge son contrat avec l'aéroport de St-Pétersbourg

(CercleFinance.com) - Le groupe suisse Dufry a prolongé de sept ans son contrat de concession de boutiques hors taxes à l'aéroport Pulkovo de St-Pétersbourg.



Dufry - qui exploite la concession de Pulkovo depuis 2014 - a déclaré qu'il allait réaménager la zone de départ actuelle en remettant à neuf la zone de passager de près de 1 900 m2.



Le réaménagement permettra également une meilleure connexion entre la boutique hors taxes et le salon central du terminal, avec une zone de 13 boutiques spécialisées revisitées sur 1 100 m2.



Saint-Pétersbourg est la ville touristique la plus visitée de Russie et l'aéroport de Pulkovo accueille 19,6 millions de passagers par an.



