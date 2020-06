Dufry : Programme de restructuration face à la crise

(CercleFinance.com) - Dufry annonce un programme de restructuration destiné à limiter les conséquences de la pandémie de Covid-19, plan que le spécialiste suisse de la distribution en zone détaxée devrait mettre en oeuvre entre les mois de juin et d'octobre 2020.



Ce programme vise une réduction des dépenses de personnel de 20 à 35%, reflétant les différents scénarii de baisses potentielles de ventes, entre 40 et 70%, que le groupe a déjà présentés lors du point d'activité du 12 mai.



Ces réductions de dépenses comprendraient des départs en retraite anticipés, des suspensions d'emplois saisonniers, ainsi que des suppressions de postes dans l'ensemble des niveaux organisationnels et des zones géographiques.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer