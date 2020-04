Dufry : Prend plusieurs mesures dans une période compliquée

(CercleFinance.com) - Secoué par la baisse soudaine du trafic aérien, le voyagiste suisse Dufry a dévoilé jeudi plusieurs mesures.



La société a annoncé, ainsi, avoir l'intention de réaliser un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels. De plus, Dufry prévoit d'émettre une obligation convertible de 300 millions de francs suisses, également placée auprès d'investisseurs institutionnels.



Parallèlement, la société a obtenu des engagements de ses banques pour un montant d'environ 425 millions de francs suisses, dans le cadre d'une facilité de 12 mois, avec deux prorogations de 6 mois.



Dufry - qui a également décidé d'annuler son paiement de dividende 2020 - a indiqué que ses ventes s'étaient effondrées de près de 56% en mars en raison de l'augmentation des restrictions de voyage et des fermetures d'aéroports.



