Dufry : Opération de refinancement réalisée

(CercleFinance.com) - Dufry indique avoir refinancé ses principales facilités de crédit bancaire : une nouvelle facilité de crédit renouvelable (RCF) de 2,08 milliards d'euros remplace sa RCF de 1,3 milliard d'euros et son prêt à terme de 550 millions de dollars actuellement en cours.



La nouvelle facilité contribue positivement au profil d'endettement de Dufry et offre une flexibilité supplémentaire : l'échéance moyenne pondérée du groupe suisse s'allonge de 1,2 an, pour atteindre maintenant 4,2 ans.



Le spécialiste de la distribution en zones détaxées met aussi en avant des conditions attractives de la nouvelle facilité dans le contexte actuel, avec une augmentation marginale de la marge de 30 points de base par rapport à la dette tirée précédente.



