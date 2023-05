Dufry : Nouvel accord de facilité de crédit avec les banques

(CercleFinance.com) - Dufry a annoncé vendredi une extension de sa ligne de financement bancaire, une opération qui va lui permettre de renforcer sa situation financière alors que le groupe est en train de boucler l'acquisition d'Autogrill.



Le spécialiste suisse du 'travel retail' précise dans un communiqué avoir signé avec ses banques un nouveau crédit syndiqué portant sur un montant accru de 2.265 millions d'euros, avec une maturité à fin 2027.



Cette facilité de crédit a été favorisée par la participation des établissements prêteurs d'Autogrill, indique le groupe bâlois.



'Cette facilité de crédit renouvelable accrue présente un certain nombre d'avantages', explique Yves Gerster, le directeur financier de Dufry.



'Elle nous permet notamment d'être plus flexibles en termes de remboursements que dans le cadre de l'émission de dette nouvelle', a-t-il souligné.



