Dufry : Le plan stratégique 'Destination 2027' déçoit

(CercleFinance.com) - L'action Dufry perd plus de 2% mardi à la Bourse de Zurich, les objectifs dévoilés par le spécialiste des magasins hors-taxes à l'occasion de la présentation de son dernier plan stratégique, baptisé 'Destination 2027', étant accueillis avec scepticisme.



En préambule d'une journée d'investisseurs organisée aujourd'hui à Londres, le groupe suisse a promis de générer une croissance annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 5% et 7% sur la période 2025-2027, en tenant compte de l'intégration à venir de l'italien Autogrill.



D'ici là, Dufry déclare s'attendre à une 'période de transition' durant les années 2023-2024 qui devrait se traduire par une croissance allant de 7% à 10%.



Tous ces objectifs sont inférieurs aux prévisions établies par le consensus des analystes, dont l'estimation moyenne à moyen terme ressortait jusqu'ici à plus de 10%.



Les prévisions en termes de trésorerie s'avèrent elles aussi décevantes, puisque le groupe s'est donné comme objectif de transformer plus de 20% de son résultat opérationnel (Ebitda) en flux de trésorerie disponible (FCF) sur la période 2023-2024, avant d'atteindre un niveau d'au moins 30% en 2025-2027, des objectifs là encore inférieurs aux prévisions du consensus.



