Dufry : Le chiffre d'affaires chute de 69,8% en 2020

(CercleFinance.com) - En 2020, la performance de Dufry a été affectée par les restrictions de voyage internationales mises en oeuvre par les gouvernements du monde entier.



Dans ce contexte, le chiffre d'affaires 2020 s'établit à 2,56 milliards de CHF, soit un recul de 71,1% par rapport à 2019, ou de 69,8% à taux de change constants. Dans le même temps, l'EBITDA de Dufry subit une contraction de 74,1%, et ressort à 1,37 milliard de CHF.



Après avoir enregistré 349 millions de CHF de bénéfice net ajusté en 2019, Dufry est dans le rouge en 2020, avec une perte nette ajustée de 1,65 milliard de CHF, soit un BPA de -28,4 CHF, contre 7 CHF un an plus tôt.



Dufry assure malgré tout disposer d'une 'solide position de liquidité' avec 1,9 milliard de CHF fin 2020, soit ' des liquidités suffisantes pour stimuler les réouvertures et l'accélération de la croissance'.



