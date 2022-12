Dufry : L'UE autorise l'acquisition d'Autogrill

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé l'acquisition d'Autogrill S.p.A. d'Italie par Dufry AG de Suisse.



Autogrill est un fournisseur mondial de services de restauration aux voyageurs, qui opère dans les aéroports, les autoroutes et d'autres centres de transport.



Dufry est un détaillant mondial de voyages qui exploite des points de vente dans les aéroports et autres centres de transport.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu de son impact limité sur le marché.



