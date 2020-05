Dufry : Holzer Neumann ne se représentera pas au CA

(CercleFinance.com) - Dufry a fait savoir qu'Andrés Holzer Neumann a décidé de ne pas se présenter pour une potentielle réélection à son conseil d'administration, en raison d'autres engagements.



Considéré comme l'un des premiers investisseurs et fondateurs du 'nouveau' Dufry, Holzer Neumann est membre du conseil d'administration de Dufry depuis 17 ans.



Pour le remplacer, Dufry a indiqué qu'il proposerait à ses actionnaires d'élire Mary Steele Guilfoile - une ancienne dirigeante de JPMorgan, qui siège actuellement en tant que membre indépendant et non exécutif au conseil d'administration de sa filiale Hudson.





