Dufry : Hausse de 144,5% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a atteint 1 118,6 millions de francs suisses au 1er trimestre, en croissance organique de 144,5 % par rapport à l'année précédente.



' Le premier trimestre 2022 de Dufry a été caractérisé par des améliorations continues au cours des mois de janvier et février, ce qui s'est traduit par une tendance à la hausse des ventes dans la plupart des régions du monde à partir de mars ' indique le groupe.



Au cours d'un premier trimestre, l'Equity Free Cash Flow (EFCF) s'est amélioré par rapport à l'année précédente. L'EFCF s'est établi à -86,8 millions CHF au premier trimestre 2022, contre -219,3 millions CHF au premier trimestre 2021 et -123,0 millions CHF au premier trimestre 2019.



Julián Díaz, CEO du Groupe Dufry, a déclaré : ' Depuis février, nous avons constaté un assouplissement des restrictions et une amélioration générale de la situation sanitaire. Cela s'est traduit par une reprise immédiate des voyages, et de la vente au détail. Cette tendance positive s'est poursuivie en avril et mai, avec des contributions de presque toutes les régions du monde. Si l'on compare le cumul annuel de février et le cumul annuel d'avril, le chiffre d'affaires de Dufry a plus que doublé. Dans la région EMEA, la région la plus performante a été la Méditerranée, mais l'Europe du Sud et le Royaume-Uni ont également progressé de manière significative '.



