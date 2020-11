Dufry : En forte hausse, un analyste relève son objectif

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 4% après l'annonce de son chiffre d'affaires profitant du relèvement d'objectif de Crédit Suisse. Le CA de Dufry s'élève à 487 millions de CHF au 3e trimestre, contre 2,5 milliards enregistrés un an plus tôt. A taux de change constants, la baisse atteint 79,7 %, notamment en raison de la réduction du trafic passagers dans la plupart des aéroports du monde.



Compte tenu du contexte actuel et de la faible visibilité, l'entreprise ne présente pas de prévisions mais souhaite réaliser un milliard de francs d'économies dès 2020. Dufry compte par ailleurs sur sa restructuration et sur sa flexibilité pour stimuler la reprise et l'accélération de la croissance, au-delà la crise actuelle.



Crédit Suisse maintient sa note ' neutre ' sur le titre Dufry mais redresse son objectif de cours, passant de 25,96 à 32 CHF.



Si le CA a reculé de 79 % au 3e trimestre, l'analyste estime que le principal se jouera désormais sur trois critères : la consommation de trésorerie, les négociations de concessions et la joint-venture avec Alibaba.



Cette dernière pourrait d'ailleurs agir comme un catalyseur à la hausse, dès lors que le projet aura pris de l'ampleur, estime Crédit Suisse.



