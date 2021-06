Dufry : Dans le vert avec un relèvement d'analyste

(CercleFinance.com) - Dufry gagne plus de 1% à Zurich, soutenu par Oddo BHF qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' et son objectif de cours de 66 à 80 francs suisses sur le titre du spécialiste helvétique de la distribution en zones hors taxes.



'Nous pensons que le pire est derrière nous et que nous entamons la reprise, qui même graduelle, constitue un catalyseur pour le titre. Le self help a été vital dans la crise, il permettra une plus grande efficience opérationnelle en sortie de crise', juge l'analyste.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.