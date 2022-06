Dufry : Contrat prolongé à l'aéroport de Koweït

(CercleFinance.com) - Dufry annonce avoir prolongé de quatre ans son contrat actuel pour l'exploitation des deux boutiques hors taxes du terminal 1 de l'aéroport international de Koweït, qui accueille plus de quatre millions de passagers par an.



Dans le cadre de cette prolongation jusqu'en 2026, le groupe suisse rénovera complètement ses magasins existants occupant une surface commerciale totale de 384 m², qu'elle exploite en partenariat avec That-Es Salasil.



Les clients bénéficieront ainsi d'un assortiment de produits étendu et de l'expertise de Dufry dans la desserte des marchés du Moyen-Orient, acquise au cours des nombreuses années d'exploitation de 26 boutiques hors taxes dans cinq aéroports de la région.



