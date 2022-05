Dufry : Concession prolongée à l'aéroport d'Heathrow

(CercleFinance.com) - Dufry annonce avoir prolongé son contrat de concession actuel à Heathrow pour trois ans, soit jusqu'en novembre 2029, afin d'exploiter un total de 24 magasins avec une surface de vente au détail de 13.000 m2 dans tous les terminaux de l'aéroport londonien.



La concession d'Heathrow est le plus grand site unique entièrement exploité par Dufry et dessert les 80,9 millions de passagers (niveau 2019), qui transitent par cette plaque tournante de premier plan pour les voyages européens et internationaux.



La filiale de Dufry, World Duty Free, exploite les boutiques hors taxes de l'aéroport d'Heathrow depuis 1997/98. Au Royaume-Uni, le groupe suisse exploite des boutiques hors taxes dans 25 aéroports au total.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.