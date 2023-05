Dufry : Chiffre d'affaires de 2 359,3 MCHF au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 2 359,3 millions de francs suisses au 1er trimestre 2023 (contre 1 118,5 millions de francs suisses l'année dernière) en augmentation de 113,4% par rapport à 2022 à taux de change constant. La croissance organique, hors avantages du regroupement d'entreprises, ressort à 51,5 % sur un an



L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de base ('core') est nettement supérieur aux niveaux des années précédentes avec 134,1 millions de francs suisses.



Le groupe annonce une position confortable de liquidités disponibles de 2 706,9 millions de francs suisses pour répondre aux besoins futurs, y compris le financement du MTO et l'échéance des obligations senior en 2024.



Xavier Rossinyol, DG de Dufry Group, a déclaré : ' Ceci est notre premier rapport en tant que groupe combiné ; Dufry et Autogrill sont désormais une entreprise unie, créant ensemble de la valeur pour toutes les parties prenantes. Nous sommes bien positionnés pour le deuxième trimestre tout en maintenant notre discipline, tant dans le développement de nouvelles affaires que dans la gestion des coûts et de la trésorerie '.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.