Dufry : A finalisé l'acquisition des 50,3% d'Autogrill

(CercleFinance.com) - Dufry et Edizione ont clôturé avec succès le transfert de la participation de 50,3% d'Autogrill détenue par Edizione à Dufry.



En contrepartie, Edizione prend une participation de 27,5% dans Dufry. Edizione est désormais le principal actionnaire de Dufry.



Dufry lancera une offre publique d'échange obligatoire sur les actions restantes d'Autogrill et prévoit de finaliser la transaction complète, y compris le règlement de l'offre d'échange obligatoire, d'ici la fin du deuxième trimestre.



Dufry commencera à consolider complètement Autogrill à partir du 1er février 2023



' Nous tirerons parti de nos compétences mutuelles pour développer des offres plus attrayantes pour nos clients et construire ensemble la prochaine génération d'expérience de voyage ' a déclaré Xavier Rossinyol, CEO de Dufry.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.