Dufry : 87,1% du capital d'Autogrill détenu

(CercleFinance.com) - Dufry, le spécialiste suisse de la distribution en zones de transports, affirme détenir environ 87,13% du capital du groupe italien Autogrill, à l'issue de sa période d'offre initiale et sur la base des résultats préliminaires.



Il ajoute que 98,64% des actions Autogrill apportées à l'offre seront payées en actions Dufry (à raison de 0,1583 action nouvellement émise pour chaque action Autogrill), et 1,36% en espèces (à raison de 6,33 euros pour chaque action Autogrill).



Sur la base de ces résultats préliminaires, le groupe helvétique prévoit d'émettre environ 22,13 millions de nouvelles actions Dufry, des titres dont le premier jour de négociation devrait être le 25 mai prochain.



