Dr.Horton : En hausse, mais un broker passe à 'neutre'

(CercleFinance.com) - Le titre Dr.Horton avance ce vendredi de +1%, même si Wedbush dégrade son opinion, passant de 'surperformance' à 'neutre' tout en maintenant son objectif de cours à 75 dollars, considérant qu'au niveau actuel, le cours de Bourse 'reflète bien les perspectives dans le secteur du logement'.



'Notre dégradation est strictement fondée sur la valorisation et nous anticipons que la demande pour de nouveaux logements est susceptible d'augmenter par rapport aux niveaux actuels', précise le broker.



Wedbush souligne en effet 'des taux hypothécaires au plus bas, une pénurie sévère de logements existants, et un besoin jusqu'ici inattendu en logements multifonctionnels dans la nouvelle ère du travail et de l'école à domicile'.



