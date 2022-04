Dow : Croissance de 72% du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Dow publie un BPA opérationnel de 2,34 dollars pour les trois premiers mois de 2022, contre 1,36 dollar à la même période l'an dernier, ainsi qu'une marge d'EBIT opérationnelle en amélioration de 2,8 points à 15,9%.



A 15,3 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du chimiste a augmenté de 28% en comparaison annuelle, croissance portée essentiellement par des effets prix et reflétant des hausses dans tous les secteurs d'exploitation, les activités et les régions.



'Malgré des coûts énergétiques plus élevés, nous avons capté une demande saine sur le marché final et réalisé une solide croissance des volumes, des gains de prix et une expansion des marges', souligne le CEO Jim Fitterling.



