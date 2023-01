Dow : BPA presque divisé par cinq au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Dow publie un BPA opérationnel de 0,46 dollar au titre des trois derniers mois de 2022, comparativement à 2,15 dollars à la même période de l'exercice précédent, avec une marge d'exploitation plus que divisée par trois à 5,1%.



A 11,9 milliards de dollars, les ventes du groupe de chimie ont baissé de 17%, 'reflétant des baisses dans tous les secteurs d'exploitation attribuables au ralentissement de la croissance du PIB et au déstockage des clients'.



'Bien que nous observions les premiers signes positifs de la modération de l'inflation aux États-Unis, de l'amélioration des perspectives énergétiques en Europe et de la réouverture en Chine, nous continuons d'être prudents', affirme son CEO Jim Fitterling.



Aussi, Dow annonce parallèlement des actions ciblées d'optimisation des coûts de main-d'oeuvre et autres, de réduction des dépenses et d'amélioration de la productivité, mesures qui devraient générer des économies d'un milliard de dollars en 2023.



