Dow : BPA divisé par trois au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Le chimiste Dow publie un BPA d'exploitation de 0,75 dollar au titre du deuxième trimestre 2023, divisé par trois (-67,5%) en comparaison annuelle, avec une compression presque de moitié (-7,5 points) de sa marge d'EBIT opérationnelle à 7,7%.



A 11,4 milliards de dollars, ses revenus ont chuté de 27%, reflétant la baisse de la demande et des prix en raison du ralentissement macroéconomique. Les volumes ont diminué de 8% tandis que les prix locaux ont plongé de 18%.



'Nos mesures présentées en janvier sont en voie de générer des économies de coûts d'un milliard de dollars cette année et nous continuons de nous concentrer sur la génération de flux de trésorerie', déclare néanmoins son PDG Jim Fitterling.



