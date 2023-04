Dow : BPA divisé par quatre au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Dow publie un BPA opérationnel de 0,58 dollar au titre du premier trimestre 2023, comparativement à 2,34 dollars sur la même période de 2022, avec une marge opérationnelle ajustée en chute de presque dix points de pourcentage, à 6%.



A 11,9 milliards de dollars, les revenus du groupe de chimie ont diminué de 22% (dont -10% d'effets prix locaux et -11% d'effets volumes), 'reflétant des baisses dans tous les secteurs d'exploitation attribuables au ralentissement de l'activité macroéconomique mondiale'.



'Nous nous attendons à ce que nos mesures opérationnelles et de coûts continuent de se développer au cours de 2023', affirme son CEO Jim Fitterling, pour qui 'les fondamentaux de croissance sous-jacents à long terme des marchés verticaux restent intacts'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.