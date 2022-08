Dollar Tree : Sanctionné pour un avertissement sur résultats

(CercleFinance.com) - Dollar Tree dévisse de 11% après une réduction par le distributeur alimentaire de ses perspectives de revenus annuels à entre 27,85 et 28,10 milliards de dollars, avec un BPA désormais attendu seulement entre 7,10 à 7,40 dollars.



'Une accélération des investissements dans Family Dollar améliorera la croissance à long terme et la rentabilité', explique le groupe, qui affiche pour son deuxième trimestre un BPA en hausse de 30% à 1,60 dollar et des revenus en croissance de 6,7% à 6,77 milliards.



Par ailleurs, Dollar Tree fait part de la nomination de Jeffrey Davis comme nouveau directeur financier, succédant à Kevin Wampler qui restera au sein du groupe comme conseiller jusqu'en avril 2023 pour une transition en douceur.



