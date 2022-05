Dollar Tree : Relèvement des fourchettes-cibles annuelles

(CercleFinance.com) - Le distributeur Dollar Tree annonce relever ses fourchettes-cibles annuelles, avec un BPA désormais attendu entre 7,80 et 8,20 dollars (et non plus entre 7,60 et huit dollars) et des ventes nettes entre 27,76 et 28,14 milliards (au lieu de 27,22 à 27,85 milliards).



Au titre de son premier trimestre, il affiche un BPA en augmentation de 48,1% à un record de 2,37 dollars, ainsi qu'une marge d'exploitation améliorée de 260 points de base à 10,6% pour des ventes nettes en croissance de 6,5% à 6,90 milliards (+4,4% en comparable).



'Nos initiatives fonctionnent et génèrent des profits et des flux de trésorerie accrus. Nous pensons que le moment est venu d'accélérer les investissements axés sur la croissance, tout en améliorant l'efficacité', affirme son PDG Michael Witynski.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.