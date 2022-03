Dollar Tree : Recomposition du conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Dollar Tree annonce une recomposition de son conseil d'administration, avec notamment l'arrivée comme président exécutif de Richard Dreiling, qui travaillera avec le CEO Mike Witynski pour diriger le groupe de distribution alimentaire.



Le nouveau conseil, composé en tout de douze membres, comprendra aussi Paul Hilal, fondateur et CEO de Mantle Ridge, à titre de vice-président, ainsi que cinq administrateurs déjà présents et cinq nouveaux administrateurs.



Le conseil d'administration ajoute qu'il se dotera d'un nouveau comité des finances et restructurera les comités existants afin d'en créer un nouveau qui sera axé sur la durabilité et la responsabilité sociale des entreprises.



