Dollar Tree : Légère hausse du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Dollar Tree publie au titre des trois derniers mois de son exercice 2022 un BPA en augmentation de 1,5% à 2,04 dollars, malgré une marge d'exploitation en diminution de 0,2 points à 8% pour des ventes en hausse de 9% à 7,72 milliards (+7,4% en comparable).



'La croissance des ventes comparables de 8,7% chez Dollar Tree et de 5,8% chez Family Dollar représente une accélération, et est la preuve que les premières mesures prises depuis l'été dernier commencent déjà à porter leurs fruits', souligne le PDG Rick Dreiling.



Pour son exercice 2023, la chaine de magasins à prix réduits anticipe un BPA qui devrait se situer entre 6,30 et 6,80 dollars (y compris la contribution d'une 53ème semaine), ainsi que des ventes entre 29,9 et 30,5 milliards.



