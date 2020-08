Dollar Tree : Consensus battu au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Dollar Tree publie au titre de son deuxième trimestre comptable un BPA en croissance de 44,7% à 1,10 dollar, supérieur d'une vingtaine de cents à l'estimation moyenne des analystes, avec une marge opérationnelle améliorée de 1,3 point à 6%.



La chaine de distribution a vu son chiffre d'affaires augmenter de 9,4% à près de 6,3 milliards de dollars, dont une progression de 7,2% à surface comparable, et estimé à plus 150 millions de dollars les coûts liés à la Covid-19 et aux émeutes sur la période.



S'attendant à ce que l'incertitude et la volatilité liées à la crise sanitaire se poursuivent, Dollar Tree ne propose pas d'objectifs financiers à ce stade, étant rappelé qu'il a retiré ses perspectives 2020 à la fin du mois de mars.



