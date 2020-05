Dollar Tree : BPA en baisse au T1 mais supérieur aux attentes

(CercleFinance.com) - Publiés ce jeudi avant l'ouverture du marché américain, les comptes du premier trimestre 2020 de Dollar Tree ont été marqués par un recul de 8 cents du bénéfice par action (BPA) en données ajustées.



Le BPA est ainsi ressorti à 1,04 dollar, contre 1,12 dollar un an plus tôt. C'est malgré tout plus que le consensus, qui se limitait à un BPA de 90 cents.



Les revenus s'affichent pour leur part à 6,29 milliards de dollars, en hausse de +8,2%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer