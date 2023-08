Dollar Tree : Baisse de 43% du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe de distribution Dollar Tree publie au titre de son deuxième trimestre comptable (clos fin juillet) un BPA ajusté de 0,91 dollar, en baisse de 43%, pour des revenus de 7,32 milliards, en croissance de 8,2% en données publiées et de 6,9% en comparable.



'Les segments Dollar Tree et Family Dollar ont tous deux enregistré de fortes tendances des ventes comparables, stimulées par l'augmentation de la fréquentation et l'accélération des gains de parts de marché', a déclaré son PDG Rick Dreiling.



'Si des facteurs tels que la composition des ventes et la démarque élevée ont continué de faire pression sur les marges, nous avons généré une augmentation d'une année à l'autre de marge brute en dollars', poursuit-il.



Pour l'ensemble de l'exercice, Dollar Tree resserre ses perspectives de BPA à entre 5,78 et 6,08 dollars (contre 5,73 à 6,13 dollars il y a trois mois), et relève celles de ventes à entre 30,6 et 30,9 milliards de dollars (au lieu de 30 à 30,5 milliards).



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.