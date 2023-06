Dollar Tree : Au moins 10 dollars de BPA visés en 2026

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée investisseurs, le groupe de distribution alimentaire Dollar Tree affiche un objectif de générer un BPA de 10 dollars ou plus pour son exercice 2026, ainsi que de 'produire d'importantes liquidités disponibles pour les actionnaires'.



'Nous avons mis en place des plans convaincants pour offrir un assortiment de valeur élargi à plusieurs niveaux de prix, améliorer les standards des magasins pour nos clients et nous doter de nouvelles technologies et capacités', affirme le PDG Rick Dreiling.



Aussi, il se dit confiant dans la capacité du groupe à atteindre une croissance 'dans le milieu de la plage à un chiffre' de ses ventes à magasins comparables, ce qui devrait entraîner une 'amélioration substantielle du bénéfice d'exploitation dans ses deux enseignes'.



