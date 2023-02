Dollar General : Plombé par un avertissement sur résultats

(CercleFinance.com) - Dollar General chute de près de 4%, alors que le groupe de distribution prévoit publier des résultats pour son quatrième trimestre et son exercice 2022 inférieurs aux attentes fournies lors de sa dernière publication trimestrielle du 1er décembre dernier.



Selon lui, les ventes comparables pour le quatrième trimestre ont augmenté de 5,7%, contre des prévisions précédentes d'environ 6 à 7%, et il s'attend maintenant à un BPA trimestriel de l'ordre de 2,91 à 2,96 dollars, au lieu de 3,15 à 3,30 dollars.



'Ces résultats inférieurs aux attentes sont principalement attribuables à des ventes plus faibles que prévu et à des dommages aux stocks plus élevés qu'anticipé en raison de la tempête hivernale Elliott au quatrième trimestre', explique-t-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.