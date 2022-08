Dollar General : Objectif de ventes rehaussé pour l'exercice

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, Dollar General déclare tabler désormais sur une croissance annuelle des ventes d'environ 11% (4 à 4,5% à magasins comparables), à comparer à des attentes antérieures d'environ 10 à 10,5% (3 à 3,5% à magasins comparables).



Toujours pour son exercice en cours, le distributeur alimentaire confirme s'attendre à une croissance du BPA de l'ordre de 12 à 14%, en supposant désormais un taux d'imposition effectif entre 22 et 22,5%, et non plus entre 22,5 et 23%.



Sur son deuxième trimestre comptable, Dollar General a vu son BPA augmenter de 10,8% à 2,98 dollars, pour des ventes en croissance de 9% à 9,4 milliards, avec la contribution positive des nouveaux magasins et une progression de 4,6% à magasins comparables.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.