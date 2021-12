Dollar General : Nouveau resserrement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, Dollar General indique viser désormais, pour l'exercice en cours, un BPA entre 9,90 et 10,20 dollars (et non plus entre 9,60 et 10,20 dollars) et une évolution de ses revenus entre +1 et +1,5% (et non plus entre +0,5 et +1,5%).



Au titre de son troisième trimestre comptable, le groupe de distribution dévoile un BPA en repli de 10% à 2,08 dollars, avec une marge opérationnelle de 7,8% pour des revenus en hausse de 3,9% à 8,5 milliards de dollars (-0,6% à magasins comparables).



Par ailleurs, le conseil d'administration de Dollar General a accru son programme de rachats d'actions à hauteur de deux milliards de dollars, montant venant s'ajouter à une enveloppe de 619 millions qui restait disponible à la fin du troisième trimestre.



