Dollar General : Nouveau CEO en novembre prochain

(CercleFinance.com) - Dollar General annonce la décision de Todd Vasos de quitter son poste de directeur général (CEO) à compter du 1er novembre, et la désignation de Jeffery Owen, directeur opérationnel depuis 2019, pour lui succéder alors à la tête du groupe.



Pour faciliter la transition, Todd Vasos devrait occuper un poste de conseiller principal du 1er novembre au 1er avril 2023, date à laquelle il prendra sa retraite de la chaine de distribution. Il continuera toutefois à siéger au conseil d'administration.



Depuis sa nomination comme CEO en 2015, Dollar General a élargi sa base de magasins d'environ 7.000, ajouté près de 60.000 nouveaux emplois nets, et augmenté ses revenus de vente annuels de plus de 80%.



