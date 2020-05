Dollar General : BPA trimestriel largement meilleur que prévu

(CercleFinance.com) - Dollar General dévoile un BPA en progression de 73% à 2,56 dollars au titre de son premier trimestre (clos début mai), battant de plus de 80 cents le consensus, et un profit opérationnel en hausse de 69,2% à 866,8 millions.



A 8,4 milliards de dollars, le chiffre d'affaires s'est accru de 27,6%, dont une progression de 21,7% à magasins comparables que le groupe de distribution attribue au comportement des consommateurs sous l'effet du Covid-19.



En raison des incertitudes persistantes autour de la sévérité et de la durée de l'épidémie, Dollar General retire ses objectifs de BPA et de revenus pour l'exercice présentés en mars dernier, mais déclare s'attendre à les dépasser.



