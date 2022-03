Dollar General : BPA annuel en baisse de 4,2%

(CercleFinance.com) - Dollar General dévoile un BPA de 10,17$ pour l'exercice 2021, soit une baisse de 4,2% par rapport à 2020. Les ventes nettes ressortent à 34,2 Mds$ en 2021, soit une hausse de 1,4% par rapport à 2020 tandis que le profit opérationnel chute de 9,4%, à 3,2 Mds$.



Au 4e trimestre, le BPA ressort à 2,57$, en recul de 1,9% par apport à la même période un an plus tôt. Les ventes nettes trimestrielles s'établissent à 8,7 Mds$, en recul de 2,8%, pour un profit opérationnel en 796,7 M$, en recul de 8,7%.



Pour l'exercice fiscal 2022, Dollar General anticipe des ventes nettes en hausse de 10%, et une progression du BPA comprise entre 12 et 14%.





