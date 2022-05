Dollar General : Baisse de 14% du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Dollar General publie, au titre de son premier trimestre, un BPA en diminution de 14,5% à 2,41 dollars et des ventes nettes en croissance de 4,2% à 8,8 milliards (-0,1% à magasins comparables), des performances supérieures aux attentes de sa direction.



'Malgré les vents contraires persistants dus aux pressions sur la chaîne d'approvisionnement et à l'inflation accrue, nous sommes restés concentrés sur le contrôle de ce que nous pouvons', explique le directeur général du distributeur alimentaire, Todd Vasos.



Pour l'ensemble de son exercice, Dollar General continue de s'attendre à une croissance de son BPA de l'ordre de 12 à 14%, mais relève sa fourchette-cible de croissance des ventes nettes à entre 10 et 10,5% (dont environ 3 à 3,5% à magasins comparables).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.