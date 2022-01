Dolfines : Participera aux appels d'offres en Arabie Saoudite

(CercleFinance.com) - Dolfines Abu Dhabi annonce avoir été pré-qualifié par Saudi Aramco pour participer aux appels d'offres à venir sur des contrats d'inspection et d'homologation des appareils de forage, avec son partenaire BAAS International Group Company Ltd (BIG Group).



Saudi Aramco étant le plus important producteur mondial de pétrole, cette pré-qualification ouvre à Dolfines de nombreuses opportunités d'opérations au Royaume d'Arabie Saoudite et accroît significativement sa présence déjà marquée dans le Golfe.



' Dolfines apportera les technologies les plus avancées et fournira des services à valeur ajoutée au Royaume. Cet engagement est en ligne avec notre Vision 2030 du Royaume visant à développer les talents locaux et à faire bénéficier la transition énergétique en Arabie Saoudite de l'expérience globale de Dolfines ', a déclaré Bader A. Al Suwaidan, p.d.-g. de BIG Group.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.