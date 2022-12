Dolfines : L'acquisition de Maintcontrol ajournée

(CercleFinance.com) - Dolfines a annoncé vendredi soir avoir décidé d'ajourner l'acquisition de Maintcontrol, évoquant des bases économiques 'rédhibitoires' à la finalisation de l'opération.



Depuis quelques jours, le cours de l'action de l'ex-Dietswell s'établit à un niveau inférieur à sa valeur nominale d'un cent, une situation qui renchérit contractuellement le coût du tirage d'obligations convertibles OCABSA.



Or cette ligne de financement est nécessaire à la conclusion de l'acquisition de Maintcontrol annoncée en octobre dernier, explique la société d'ingénierie dans un communiqué.



Dolfines, qui se dit toujours convaincu de la pertinence stratégique de ce rapprochement qui lui permettrait de renforcer son offre dans l'éolien terrestre et maritime, dit vouloir renforcer ses liens techniques et commerciaux en cours avec cet expert de la maintenance prédictive.



Suite à cette annonce, le cours de l'action Dolfines s'envolait de plus de 31% lundi à la Bourse de Paris.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.