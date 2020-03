Dialog Semiconductor : Le COVID-19 aura un impact sur le T1

(CercleFinance.com) - Dialog Semiconductor annonce ce mercredi un bénéfice net, pour le quatrième trimestre 2019, de 44,8 millions de dollars, contre 57,9 millions de dollars pour la même période un an plus tôt (-23%).



Le bénéfice d'exploitation s'affiche pour sa part à 53,7 millions de dollars, contre 77,1 millions de dollars au T4 2018. Même évolution pour le chiffre d'affaires du trimestre, de 380,6 millions de dollars, contre 430,7 millions de dollars.



S'agissant de ses perspectives pour le premier trimestre 2010, Dialog Semiconductor annonce s'attendre à des revenus compris entre 220 millions et 250 millions de dollars, en baisse par rapport à 295 millions de dollars l'année précédente. La cause ? L'épidémie de coronavirus, ses impacts sur les sous-traitants et sur la demande en Chine.



