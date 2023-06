Deutsche Post : Un projet de coentreprise validé par l'UE

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé la création d'une nouvelle entreprise commune par Saudi Aramco Development Company ('SADCO') et Deutsche Post AG, l'entité mère allemande de Deutsche Post DHL Group.



La coentreprise fournira des services d'approvisionnement et de logistique en Arabie saoudite et dans la région élargie du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.



Elle offrira notamment des services de gestion et d'optimisation des stocks, du stockage, des entrepôts et des transports, ainsi que l'approvisionnement des articles en stock pour le compte des clients.



SADCO est contrôlée par la Saudi Arabian Oil Company ('Saudi Aramco') et est principalement engagée dans la prospection, l'exploration, le forage et l'extraction de substances hydrocarbonées, ainsi que dans leur traitement, leur fabrication, leur raffinage et leur commercialisation.



DPDHL est un groupe logistique mondial qui opère sous les marques Deutsche Post et DHL.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné que l'entreprise commune n'exercera aucune activité dans l'Espace économique européen.



