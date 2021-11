Deutsche Post : Hausse de 27% du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Deutsche Post-DHL prend plus de 2% à Francfort, après la publication par le groupe de transport de colis et de logistique d'un BPA de 0,88 euro au titre du troisième trimestre 2021, en progression de 27,5% en comparaison annuelle.



Son profit des activités opérationnelles a augmenté de 28,6% à 1,77 milliard d'euros, soit une marge améliorée de 0,3 point de pourcentage à 8,8%, pour des revenus en croissance de 23,5% à un peu plus de 20 milliards.



Pour l'ensemble de 2021, Deutsche Post-DHL déclare anticiper désormais un profit opérationnel consolidé de 'plus de 7,7 milliards d'euros', à comparer à une estimation de 'plus de sept milliards' annoncée il y a trois mois.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.