Deutsche Post : Hausse de 15% du BPA trimestriel

(CercleFinance.com) - Deutsche Post-DHL publie au titre des trois premiers mois de 2022 un BPA en croissance de 14,6% à 1,10 euro et un EBIT (bénéfice d'exploitation) en augmentation de 13% à 2,16 milliards, soit une marge en retrait de 0,5 point à 9,6%.



Le logisticien et transporteur de colis allemand a en effet vu ses revenus grimper de 19,8% à près de 22,6 milliards d'euros, 'une dynamique positive continue fondée sur son portefeuille global et équilibré'.



'Sur la base de ce début d'année solide, et tout en étant conscient des incertitudes sur l'environnement macroéconomique', Deutsche Post-DHL confirme l'ensemble de ses objectifs pour 2022 et à horizon 2024.



