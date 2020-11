Deutsche Post : En berne après sa publication trimestrielle

(CercleFinance.com) - Deutsche Post-DHL dévisse de 6% à Francfort, à la suite de la présentation par le logisticien de ses résultats au titre du troisième trimestre, marqués pourtant par un BPA en croissance de 53,3% à 0,69 euro, dépassant le consensus de marché.



Son profit opérationnel a augmenté de 46,2% à 1,38 milliard d'euros, pour des revenus en progression de 4,4% à plus de 16,2 milliards. En organique, le chiffre d'affaires du groupe allemand a grimpé de 9%, grâce au dynamisme du commerce en ligne.



Sur la base d'un free cash-flow vigoureux depuis le début de 2020, la direction de Deutsche Post a relevé son objectif de FCF pour l'ensemble de l'année en cours, l'anticipant désormais à plus de deux milliards d'euros.



