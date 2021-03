Deutsche Post : Dans le vert avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Deutsche Post-DHL avance de plus de 1% à Francfort, sur fond de propos favorables d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre, avec un objectif de cours rehaussé de 45 à 48 euros laissant un potentiel de progression de 13%.



Selon le résumé de la note du broker, il n'est pas fait crédit à Deutsche Post-DHL 'de son retour sur capitaux employés (ROCE) amélioré et de son potentiel de redistribution d'excédent de trésorerie aux actionnaires'.



