Deutsche Post : Dans le vert avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Deutsche Post-DHL gagne plus de 1% et surperforme ainsi la tendance à Francfort, aidé par des propos de Stifel qui maintient sa recommandation 'achat' malgré un objectif de cours abaissé de 60 à 57 euros du fait d'un ajustement d'estimations.



L'action du groupe allemand demeure sa préférée ('top pick') dans le secteur de la logistique, 'offrant une croissance structurelle à long terme et un dossier de free cash-flow à une valorisation convaincante et un rendement de dividende décent'.



Le broker attend la publication des résultats annuels 2022 (9 mars) avec un certain optimisme et estime qu'un 'relèvement de la rémunération des actionnaires est susceptible d'offrir un autre catalyseur positif'.



