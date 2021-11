Deutsche Post : Commande de neuf avions-cargos à Boeing

(CercleFinance.com) - DHL Express (DHL), division de Deutsche Post DHL, fait part d'une commande ferme auprès de Boeing portant sur neuf autres avions 767-300 Boeing Converted Freighters (BCF), leur plus grande commande unique de 767-300BCF à ce jour.



Le logisticien allemand explique que ces avions-cargos supplémentaires contribueront à l'expansion de sa flotte intercontinentale long-courrier, en réponse à la demande mondiale accrue en capacité de fret.



DHL a en outre pris livraison de sept d'un lot de huit 767-300BCF, qui ont été loués à des compagnies aériennes partenaires au Moyen-Orient et en Amérique latine pour soutenir ses réseaux régionaux en expansion.



