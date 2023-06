Deutsche Post : Changement de nom en DHL Group

(CercleFinance.com) - Deutsche Post DHL Group annonce qu'il changera de nom pour devenir 'DHL Group' à compter du 1er juillet, plus de 90% du chiffre d'affaires du groupe provenant déjà de ses activités commercialisées sous la marque DHL, y compris l'activité DHL Parcel en Allemagne.



'Ce nouveau nom reflète la transformation opérée par le groupe au cours des dernières années et salue la nouvelle orientation de ses activités logistiques nationales et internationales en tant que moteur de la croissance à venir', affirme-t-il.



Les marques Deutsche Post et DHL continueront d'être utilisées en Allemagne, mais la division DHL eCommerce Solutions, également connue sous le nom 'DHL Parcel' dans certains pays, utilisera dorénavant systématiquement le nom de DHL eCommerce.



